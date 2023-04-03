"متطورة" تعلن حصول "دويتشه الخليج" على موافقة أولية للطرح بالسوق الرئيسية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" عن حصول شركة "دويتشه الخليج للتمويل"، الزميلة، والتي تملك فيها "متطورة" ما نسبته 31.62% من رأس المال على موافقة أولية للطرح في السوق المالية الرئيسية.

وأضافت أن ذلك يأتي من ضمن الجهود التي تقوم بها الشركة السعودية للصناعات المتطورة لحث ودفع الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.

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وعينت شركة "دويتشه الخليج للتمويل" شركة "البلاد المالية" كمستشار مالي لعملية الطرح في السوق المالية الرئيسية وفق قواعد التسجيل والإدراج المعمول به.