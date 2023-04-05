أدنوك تسعى لجمع نحو مليار دولار من طرح عام أولي لوحدة الشحن والخدمات

تسعى شركة أدنوك لجمع نحو مليار دولار من طرح عام أولي على وحدة الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لها، أدنوك للإمداد والخدمات، وفقًا لمصادر لوكالة بلومبرغ.

وعينت أدنوك بحسب المصادر المجموعة المالية هيرميس وكريدي أجريكول وسوستيه جنرال وبنك أبو ظبي التجاري وأرقام كابيتال وإنترناشيونال سيكيورتز كمديرين مشتركين في الاكتتاب العام الأولي المحتمل.

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كما تم تعيين "إتش إس بي سي هولدينغ وسيتي غروب وبنك أبوظبي الأول وجي بي مورغان كمنسقين مشتركين عالميين للطرح المحتمل.

وبحسب المصادر عقدت شركة أدنوك للإمداد والخدمات اجتماعات أولية مع المستثمرين وتخطط لإطلاق الاكتتاب العام في أقرب وقت ممكن، قد يكون في مايو.

وقامت أدنوك بطرح حصص للاكتتاب العام في عدد من الشركات التابعة لها من بينها أدنوك للغاز وأدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر وفيرتغلوب وبروج.