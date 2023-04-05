سوق السعودية
"ثمار القابضة" تقدم طلبا لهيئة السوق السعودية لتخفيض رأس المال
أكدت أن تخفيض رأس المال بقيمة 90 مليون ريال
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أعلنت شركة "ثمار التنمية القابضة" عن تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تخفيض رأس المال بقيمة 90 مليون ريال.
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وأضافت أن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.
كانت شركة "ثمار التنمية القابضة" أعلنت مصادقة المحكمة التجارية بالرياض على تعديل مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة.
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