اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت مناسبة
مقر بورصة وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الأميركية تهبط مع تزايد الرهانات على رفع الفائدة

سهم "جيه بي مورغان" يسجل أعلى مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ نوفمبر 2020

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت وول ستريت منخفضة، أمس الجمعة، إثر مجموعة من التقارير الاقتصادية المتباينة التي أكدت فيما يبدو اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما أضعف حماس المستثمرين بعدما افتتحت بنوك أميركية كبيرة موسم إعلان نتائج الربع الأول.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة عند الإغلاق لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بفضل صعودها القوي أمس الخميس.

مادة اعلانية

وأعلنت بنوك "سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان" و"ويلز فارغو" أرباحا تفوق التقديرات في الربع الأول، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة وانحسار المخاوف بشأن تعرض النظام المصرفي لضغوط، وفق رويترز.

500 مليار دولار تتبخر من عمالقة "وول ستريت".. أكبر انخفاض منذ عقد! قصص اقتصادية أزمة مصرفية 500 مليار دولار تتبخر من عمالقة "وول ستريت".. أكبر انخفاض منذ عقد!

وقفز مؤشر القطاع المصرفي على "ستاندرد آند بورز 500" بينما سجل سهم "جيه.بي مورغان" أعلى مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 8.75 نقطة، أو 0.21% عند 4137.47، فيما سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.79%.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 42.59 نقطة، أو 0.35%، إلى 12123.68 نقطة، وسجل المؤشر صعودا أسبوعيا بنسبة 0.29%.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 150.54 نقطة، أو 0.44%، ليغلق عند 33879.15 نقطة، إلا أنه سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن ارتفع بنسبة 1.19% في الأسبوع الأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صفقة سرية بين الأكراد والمعارضة التركية قد تزيح أردوغان صفقة سرية بين الأكراد والمعارضة التركية قد تزيح أردوغان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط