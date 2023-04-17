ارتفاع الدولار مع زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، وسجل أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعدما أدت قوة مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية والأرباح المذهلة لبنوك وول ستريت لزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في مايو/ أيار المقبل.

وكشفت بيانات صدرت يوم الجمعة أن ما يسمى مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تراجعت 0.3% فحسب الشهر الماضي رغم انخفاض أكبر من المتوقع لمبيعات التجزئة الأميركية في مارس/آذار.

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وجاءت أرباح بنوك جيه.بي مورغان تشيس وسيتي جروب وويلز فارغو أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2023 متجاوزة المخاوف من الأزمة المصرفية التي ظهرت في مارس/ آذار، وفقا لرويترز.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر عند 134.22 ين اليوم ،مع تعرض العملة اليابانية لضغوط في ظل تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه من أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار عند 101.65 نقطة ليبقى بعيدا عن أدنى مستوى في عام الذي سجله يوم الجمعة عند 100.78 نقطة.

وسجل المؤشر يوم الجمعة خسارة للأسبوع الخامس على التوالي بعدما أدت مؤشرات في الآونة الأخيرة على انحسار التضخم في الولايات المتحدة لزيادة التوقعات بألا يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعا.

وانخفض اليورو قليلا إلى 1.0986دولار، كما تراجع الاسترليني 0.02%، إلى 1.2412 دولار.

وقالت تينا تينج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "جاءت أرباح البنوك الأميركية أفضل بكثير من التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ليس سيئا للغاية..لذا أعتقد أن هذا سيزيد التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة".

وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة اليوم الاثنين، متمسكة بمعظم مكاسب يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.01 % إلى 0.67095 دولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 إلى 0.61985 دولار أميركي.