سوق السعودية
سهم "أرامكو" يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022
مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة السوق السعودية
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تصدر سهم "أرامكو" السعودية، قيم تداولات الأسهم في سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الاثنين، وبلغت سيولة السهم نحو 263.6 مليون ريال عبر التداول على نحو 7.75 مليون سهم (ثالث أنشط الأسهم من حيث الكمية).
وقفز سهم "أرامكو" بنسبة 4.38% (محتلا المرتبة الثاني من حيث وتيرة الارتفاعات) عند سعر 34.55 ريال (أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022).
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وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.95% عند مستوى 11137.4 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم تداولات السوق الرئيسية 2.68 مليار ريال، عبر التداول على نحو 99.65 مليون سهم.
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