مؤشر "نيكاي" الياباني يحقق أطول سلسلة مكاسب في 9 أشهر

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر اليوم الاثنين، مرتفعا للجلسة السابعة على التوالي، إذ أدى ضعف الين إلى دعم أسهم شركات التصدير وتتبعت أسهم البنوك المكاسب الحادة لنظرائها في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر نيكاي 0.07% إلى 28514.78 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من مارس/آذار ومحققا أطول سلسلة مكاسب له منذ منتصف يوليو/تموز العام الماضي.

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كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41% ليغلق عند 2026.97 نقطة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في شهر مقابل الين، إذ أدت متانة مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية والأرباح الهائلة للبنوك الأميركية إلى زيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مايو/أيار.

وقفزت أسهم البنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3.5% مع تجاوز أرباح عدة بنوك أميركية مثل سيتي غروب وجيه.بي مورغان للتوقعات.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.44% وسهم نيسان موتور 1.43%.

كما زاد سهما بنك ميتسوبيشي يو.إف.جي ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.57% و2.50% على الترتيب.