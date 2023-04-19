تراجع الذهب مع استعادة الدولار بعض قوته وتوقعات الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو/ أيار قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 2003.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2%، إلى 2016.20 دولار.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر به أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته الاستثمارية لأنه لا يدر عوائد.

ويحاول المستثمرون حاليا البحث عن مؤشرات عما إذا كان رفع الفائدة في مايو/أيار سيكون الأخير قبل أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتا دورة رفع أسعار الفائدة.

هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 25.16 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.6%، إلى 1075.58 دولار، فيما صعد البلاديوم 1%، إلى1624.72 دولار.