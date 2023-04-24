انخفاض أسعار الذهب مع هيمنة الحذر قبل اجتماعات الفيدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة مما قد يسلط الضوء على أي تقدم في سبيل ترويض التضخم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1980.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 0613 بتوقيت غرينتش.

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واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار، وفق رويترز.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.

وارتفع الدولار 0.1% مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال محلل السوق في "آي.جي" ييب جون رونج: "بعض الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة يبقي الضغط النزولي على أسعار الذهب".

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الجمعة بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في أبريل/نيسان.

وتظهر أداة "سي.إم.إي فيدووتش" أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6% على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو/ أيار.

وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو/ أيار مع احتمالية لرفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5% في 11 مايو/أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.95 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1100.45 دولار كما نزل البلاديوم 1.1% إلى 1583.94دولار.