"Coinbase" تطالب بوضع قواعد جديدة لتنظيم الأصول الرقمية

قدمت شركة "Coinbase Global" عريضة قانونية في المحاكم الأميركية في محاولة لإلزام هيئة الأوراق المالية والسلع لإنشاء قواعد جديدة للأصول الرقمية بحسب ما نشرته الشركة في مدونة على الإنترنت.

يأتي ذلك بعد عدم رد هيئة الأوراق المالية والسلع على عريضة قدمتها "Coinbase" العام الماضي للهيئة، تحث فيها المنظم على تقديم توضيح بشأن الظروف التي يعتبر فيها الأصل الرقمي بمثابة ورقة مالية ولإنشاء إطار عمل جديد للسوق يتماشى مع طبيعة الأصول الرقمية.

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وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أفادت بأنه على شركات العملات المشفرة أن تلحق بالقوانين الحالية وأن لا داعي للوائح خاصة بها.

وأضافت "Coinbase" أنها تواجه مع شركات تداول العملات المشفرة الأخرى إمكانية اتخاذ هيئة الأوراق المالية والسلع إجراءات تنظيمية في حقها على الرغم من عدم توضيح كيفية تطبيق القوانين الحالية لإطار عملها.