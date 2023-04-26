أداء متباين لأسواق الخليج بفعل مخاوف الركود
المؤشر السعودي يرتفع للجلسة السادسة
قدمت أسواق الأسهم في الخليج أداء متباينا اليوم الأربعاء في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وكان المؤشر السعودي من بين المؤشرات التي ارتفعت، فزاد 0.4% للجلسة السادسة. وأغلق سهم مصرف الراجحي على ارتفاع 1.3%، كما صعد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7%.
وأظهر مسح أمس الثلاثاء، أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر مما عزز المخاوف من حدوث ركود محتمل، وفق رويترز.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لمكافحة التضخم قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتؤثر في الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية والإمارات وقطر، بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3%. وقال فادي رياض كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى كابكس دوت كوم، إن الاتجاه الإيجابي استمر مع بقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا.
وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5% متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 2.5%.
وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 1.4% مع استئناف تداوله بعد استراحة لثلاث جلسات.
وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري 0.4% مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي بأكثر من 2%.
-
وول ستريت ترتفع وسط بيانات إيجابية من "مايكروسوفت" و"بوينغ"المؤشر "داو جونز الصناعي" يصعد 0.20% إلى 33596.34 نقطة أسواق المال
-
بريطانيا تمنع استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن" بـ75 مليار دولارالصفقة كانت مرشحة لأن تكون الأكبر في تاريخ "مايكروسوفت".. وأسهم "أكتيفيجن" تنهار قصص اقتصادية
-
"العرض المتقن" تعلن ترسية مشروع بقيمة 50.2 مليون ريالأكدت أن المشروع يشمل تجديد عقد الصيانة للنظام الصحي الإلكتروني لجامعة الملك سعود شركات