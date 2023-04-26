أداء متباين لأسواق الخليج بفعل مخاوف الركود

قدمت أسواق الأسهم في الخليج أداء متباينا اليوم الأربعاء في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وكان المؤشر السعودي من بين المؤشرات التي ارتفعت، فزاد 0.4% للجلسة السادسة. وأغلق سهم مصرف الراجحي على ارتفاع 1.3%، كما صعد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7%.

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وأظهر مسح أمس الثلاثاء، أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر مما عزز المخاوف من حدوث ركود محتمل، وفق رويترز.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لمكافحة التضخم قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتؤثر في الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية والإمارات وقطر، بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3%. وقال فادي رياض كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى كابكس دوت كوم، إن الاتجاه الإيجابي استمر مع بقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5% متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 2.5%.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 1.4% مع استئناف تداوله بعد استراحة لثلاث جلسات.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري 0.4% مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي بأكثر من 2%.