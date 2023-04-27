تباين أداء أسواق الخليج وسط مخاوف اقتصادية.. و"تاسي" يتراجع بعد 6 جلسات مكاسب

تباين أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الخميس، في غمرة مخاوف من ركود في الولايات المتحدة مع اقتناص المؤشر السعودي 6 جلسات من المكاسب.

وتراجع المؤشر القياسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" 0.3% وتراجع سهم مصرف الراجحي 1.6%. وسجل البنك أرباحا أقل من الربع الماضي وإن كانت أعلى مما حققه في الفترة نفسها قبل عام.

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وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الأول، على الرغم من زيادة إنفاق المستهلكين ومن المتوقع أن يصبح النشاط أكثر اعتدالا مع انتشار تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة، وفق رويترز.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأميركي وتتبع عن كثب تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يكشف المنطقة على إجراءات التشديد النقدي التي يتبعها أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق مؤشر أبو ظبي مرتفعا 0.8%. واستقرت أسعار النفط التي تعد المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية بعد أن أحبط انخفاض الأسعار أمس التأثير الداعم لخفض مفاجئ لأهداف إنتاج "أوبك" هذا الشهر.

وخارج منطقة الخليج، حقق مؤشر الشركات البارزة زيادة بنسبة 2% بفضل مكاسب واسعة النطاق مع تحقيق البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك في البلاد، مكاسب بلغت 1.9%.