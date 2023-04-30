سوق السعودية
"موبي للصناعة" السعودية توصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريال
ستناقش الجمعية العمومية إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي
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أوصى مجلس إدارة شركة موبي للصناعة، في السعودية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم، ليصبح عدد أسهم الشركة 50 مليون سهم بدلاً من 5 ملايين سهم.
وبحسب بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، أوصى المجلس أيضا بإلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ99 عاماً .
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كما ستناقش الجمعية العمومية للشركة إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.
وذكرت "موبي للصناعة" أن هذه التوصيات تخضع إلى موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة للمساهمين.
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