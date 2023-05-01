تراجع معظم أسواق الخليج وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة اليوم الاثنين، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة، لكن الأسهم القطرية خالفت الاتجاه لتغلق مرتفعة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس هذا الأسبوع. ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 475 نقطة أساس منذ مارس آذار العام الماضي من مستوى يقارب الصفر إلى المستوى الحالي عند ما بين 4.75 و5%.

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وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتقتفي أثر تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وهو ما يعرض المنطقة للتأثر بالتشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر "تاسي" السعودي 0.2% مع تراجع أسهم مصرف الراجحي بنسبة 1% وتراجعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.8%.

وتشهد سوق الأسهم السعودية حركة تصحيح بعد الأداء القوي المستمر منذ فترة. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس) إن السوق ربما تتأثر أيضا بنتائج الشركات.

وأضاف: "ربما يزداد الحذر أيضا هذا الأسبوع بسبب أسعار النفط وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة".

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، إذ طغت المخاوف بشأن الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة الأميركية وتراجع بيانات التصنيع في الصين على الدعم الناجم عن خفض مجموعة (أوبك+) إنتاجها الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وألقت المخاوف المصرفية بظلالها على النفط في الأسابيع الماضية وأعلنت الجهات التنظيمية الأميركية اليوم الاثنين، مصادرة بنك فيرست ريبابليك والموافقة على اتفاق لبيعه إلى بنك جيه.بي مورغان، وذلك في ثالث انهيار لبنك أميركي خلال شهرين.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.2% مع نزول أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%.

وفي أبو ظبي، أغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي منخفضا 0.9%، وخسر بنك أبوظبي الأول 1.3%.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، يوم الخميس هبوطا نسبته 23% في صافي ربحه في الربع الأول، لكنه قال إن قروضه وودائعه نمت بدعم من الزخم في بيئة الأعمال والأنشطة التجارية.

وارتفع المؤشر القطري 0.9% بفضل زيادة قدرها 2.3% في أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر مصر الرئيسي 2% وتراجعت أسهم البنك التجاري الدولي 1.5%.