توصية بتحديد رأس المال المصرح به لـ "إم آي إس" بقيمة 500 مليون ريال
أشارت إلى أن رأس المال المصدر يبلغ 300 مليون ريال
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي، بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، ولائحة حوكمة الشركات المعدلة من هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أبرز التعديلات تضمنت إلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساس بـ (99) عاماً.
وأضافت أن المجلس أوصى بتحديد رأس المال المصرح به بمبلغ 500 مليون ريال، وللتوضيح فإن رأس المال المصدر 300 مليون ريال (المدفوع).
وأوضحت أن توصيات المجلس تضمنت إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاه.
وذكرت أن هذه التوصيات تخضع إلى موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
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