"بوبا العربية" توصي بتوزيع 36% أرباحاً نقدية عن 2022

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022، بإجمالي 540 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 150 مليون سهم.

وقالت "بوبا العربية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 3.6 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 36%.

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وتستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية حيث تعتزم الشركة الدعوة للجمعية بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

كانت نتائج شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، قد أظهرت ارتفاع صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 37.9% في 2022، إلى نحو 862.57 مليون ريال، مقابل نحو 625.57 مليون ريال في 2021.