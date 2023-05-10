الأسهم الأميركية ترتفع وسط بوادر على انحسار التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي في علامة على أن دورة رفع أسعار الفائدة السريعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بدأت تؤتي ثمارها.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 145.39 نقطة أو 0.43% إلى 33707.20 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.57 نقطة أو 0.60% إلى 4143.74 نقطة، وفق رويترز.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 107.11 نقطة أو 0.88% إلى 12286.66 نقطة.