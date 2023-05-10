أسواق الخليج تغلق على تباين.. والبورصة المصرية ترتفع بنحو 1%

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، اليوم الأربعاء، بعد صدور نتائج أعمال الشركات بينما تصدر المؤشر المصري للأسهم القيادية المكاسب بصعوده 1%.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" 0.1% متأثرا بخسائر سهم "الشركة السعودية للكهرباء" الذي انخفض 6.1% مسجلا أكبر خسارة يومية منذ ما يقرب من عام بعد إعلان الشركة انخفاض أرباحها الفصلية.

مادة اعلانية

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بي دي سويس" دانيال تقي الدين، إن سوق الأسهم السعودية تشهد بعض التقلبات وسط تباين نتائج الشركات وتراجع أسعار النفط.

وأشار إلى أنه "مع ذلك، لا يزال المؤشر الرئيسي بالقرب من أعلى مستوياته هذا العام ويمكن أن يعزز مكاسبه بعد بعض التصحيحات السعرية".

وارتفع مؤشر دبي 0.1% مدعوما بصعود سهم "هيئة كهرباء ومياه دبي" 1.2%. بينما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.4%.

وتراجع المؤشر في قطر 0.2% متأثرا بهبوط سهم بنك "قطر الوطني"، أكبر بنوك الخليج، بنحو 2%.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري للأسهم القيادية 1% مدعوما بارتفاع سهم "أبو قير للأسمدة" و"الصناعات الكيماوية" 4.2%.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، انخفاض التضخم الأساسي إلى 38.6% في أبريل/نيسان من 39.5% في مارس/آذار.

ووفقا للبيانات، انخفض التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7% في أبريل/نيسان من 2.5% في مارس/آذار.

وصدرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بعد إغلاق الأسواق في الخليج حيث ارتفع معدل التضخم المتبع على نطاق واسع في أميركا خلال شهر أبريل/نيسان على الرغم من زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عام.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة العديد من القطاعات والتي تضم السلع والخدمات، بنسبة 0.4% خلال شهر أبريل/نيسان، تماشيًا مع تقدير "داو جونز"، وفقًا لتقرير وزارة العمل اليوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن هذا يعادل زيادة سنوية بنسبة 4.9%، أي أقل قليلاً من التوقعات التي كانت عند 5%.