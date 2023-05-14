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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر.
وكانت الهيئة انتهت من استكمال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب.
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وأتاحت الهيئة لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعماله دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
ويسمح الصندوق الجديد للمؤسسات والأفراد بالاستثمار في المعدن النفيس، دون شرائه، ولكن عبر وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.
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