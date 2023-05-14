مجلس إدارة المصرية للاتصالات يوافق على طرح الحكومة 10% من الأسهم في البورصة

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على قيام المساهم الرئيسي بطرح 10% من أسهم الشركة في السوق الثانوية.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على نشر مذكرة المعلومات المرفقة بغرض بيع حد أقصى حتى عدد 170.7 مليون سهم بسعر 23.11 جنيه، بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، في ضوء مذكرة المعلومات المقدمة وتحت المسئولية الكاملة على أطراف العملية.

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وأوضحت مذكرة المعلومات أن عملية البيع تتم من بداية جلسة اليوم الأحد وحتى نهاية جلسة الخميس المقبل.

وطالبت الشركة الالتزام بكافة الأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم تحديد السعر النهائي، وفقا للقواعد المنظمة ذات الصلة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وأوضحت أن الموافقة جاءت في ضوء الكتاب الوارد إلى الهيئة من المستشار القانوني لوزارة المالية ممثلة للحكومة المصرية مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية بتاريخ 2023/5/11، بغرض بيع أسهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، بحد أقصى عدد 170.7 مليون سهم فقط بنسبة حتى 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها، ممثلة للدولة المصرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 وتعديلاته.