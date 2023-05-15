انطلاق اكتتاب "جمجوم فارما" بنطاق سعري 56 - 60 ريالاً للسهم

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتهما المستشارين الماليين، وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم متعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي لشركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما" عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 56 و60 ريالا سعوديا للسهم الواحد، أي بقيمة سوقية إجمالية للشركة تتراوح بين 3.9 و4.2 مليار ريال سعودي، والقيمة الإجمالية للأسهم المطروحة بين 1.176 و1.260 مليار ريال.

وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم الاثنين، 15 مايو 2023م، وتنتهي في 22 مايو 2023م، وفقاً لبيان.

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وستقوم الشركة بتسجيل أسهمها وطرح 21 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأسمال الشركة البالغ حجمه 70 مليون سهم.

وسيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليهم بـ"الفئات المشاركة " وإلى كل منهم بـ"الفئة المشاركة")، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأميركية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي والمكتتبين الأفراد.

دخلت الشركة في تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة، (ويُشار إليهم مجتمعين فيما بعد بـ"المستثمران الرئيسيان")، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي نحو 5.167 مليون سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح، و 7.4% من رأس مال الشركة ("التزام المستثمرين الرئيسيين")، تتوزع بين نحو 3.5 مليون سهم تكتتب بها الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو)، و1.7 مليون سهم تكتتب بها وشركة مجموعة الفيصلية القابضة. ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح المستثمرين الرئيسين.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي 21 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها نحو 5.167 مليون سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين.

سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 2.1 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 18.9 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين 5.167 مليون سهم في جميع الأحوال.

وبناءً عليه، سيتم تخصيص نحو 13.73 مليون سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.