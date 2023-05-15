سوق السعودية
"مصرف الإنماء" يقرر توزيع 2.5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول
تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بعد خصم الزكاة
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أعلن "مصرف الإنماء" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023م، بنسبة 2.5%.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة التوزيع 498.05 مليون ريال موزعة على عدد 1.99 مليار سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بعد خصم الزكاة.
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وأضاف أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضح أن التوزيع في 12 يونيو 2023م.
يُشار إلى أن صافي أرباح "مصرف الإنماء" ارتفع بنسبة 17.61% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 969.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 824.7 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
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