تغطية الاكتتاب العام لطرح "جمجوم فارما" في يومه الأول

أظهرت بيانات تغطية الاكتتاب العام لطرح أسهم "جمجوم فارما" في سوق الأسهم السعودية، في اليوم الأول لفترة اكتتاب المؤسسات، وفقاً لـ"بلومبرغ".

كانت الشركة قد حددت النطاق السعري للسهم بين 56 و60 ريالا ما يعني أن الشركة قد تجمع 1.26 مليار ريال، كحد أقصى، من طرح 30% من أسهمها للاكتتاب.

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وستكتتب سدكو القابضة بنحو 3.5 مليون سهم، تمثل 5% من رأسمال شركة "جمجوم"، فيما ستكتتب مجموعة الفيصلية بعدد 1.67 مليون سهم تمثل نحو 2.4% من رأس المال.

وبدأت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الاثنين، 15 مايو 2023م، وتنتهي في 22 مايو 2023م، وفقاً لبيان.

وسيكون اكتتاب الأفراد بين 30 مايو والأول من يونيو.

وستقوم الشركة بتسجيل أسهمها وطرح 21 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأسمال الشركة البالغ حجمه 70 مليون سهم.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي 21 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها نحو 5.167 مليون سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين.

سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 2.1 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 18.9 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين 5.167 مليون سهم في جميع الأحوال.