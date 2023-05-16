عمومية لـ"حديد وطني" للتصويت على زيادة رأس المال 50% بمنح أسهم مجانية

دعا مجلس إدراة شركة وطنى للحديد والصلب "حديد وطنى" لعقد جمعية عامة غير عادية يوم 6 يونيو المقبل للتصويت على اقتراح بزيادة رأسمال الشركة عبر منح أسهم مجانية للمساهمين من خلال رسملة 60.55 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن زيادة رأس المال ستكون بمنح سهم مجاني لكل سهمين مملوكين.

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وأوضحت أن رأس مال الشركة سيرتفع إلى181.65 مليون ريال مقسمة على 18.165 مليون سهم عادي، بينما رأس المال الحالي 121.1 مليون ريال، موزع على 12.11 مليون سهم عادي.

وقدرت الزيادة المقترحة في رأس المال بنسبة 50%، بهدف تعزيز خطة النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءتها المالية.

وذكرت الشركة أنه حال موافقة الجمعية العامة للشركة على زيادة رأس المال، سیكون تاریخ أحقیة أسھم المنحة لمساھمي الشركة المالكین للأسھم یوم انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إیداع الأوراق المالیة (مركز الإیداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

وقالت إنه في حالة وجود كسور أسھم، سیتم تجمیعھا في محفظة واحدة لجمیع حملة الأسھم،وتباع بسعر السوق، ثم توزع قیمتھا على حملة الأسھم المستحقین للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 یوما من تاریخ تحدید الأسھم المستحقة لكل مساھم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة "حديد وطنى" تعديل المادة "7" من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة "8" من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت يوم 5 أبريل الماضي على طلب شركة "وطني للحديد والصلب" زيادة رأس مالها عبر توزيع أسهم مجانية.