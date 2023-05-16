"أومنفيست" تقود تحالفاً للاستحواذ على البنك الأهلي العماني

تقود الشركة العمانية الدولية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" Ominvest تحالفا للاستحواذ على البنك الأهلي في عُمان.

وأوضحت الشركة أن الاستحواذ يستهدف كافة أسهم البنك، وسيتم عرض الاستحواذ من عدة شركات خاضعة لسيطرة "أومنفيست"، وأن بعض المستثمرين الآخرين أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى التحالف.

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وقالت "أومنفيست"، إن عرض الاستحواذ نقدي وبقيمة 185 بيسة للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 28% عن متوسط سعر السوق لسهم البنك الأهلي لمدة عام والبالغ 144 بيسة.

قال مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، وائل عبد الرسول، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن البنوك العمانية تحتاج إلى خلق كيانات كبيرة للمساهمة في توفير سيولة أكبر للمنافسة على مستوى المنطقة ودعم قدرتها على تمويل المشاريع الكبرى.

وأضاف عبد الرسول، أن سلطنة عُمان تتجه لفتح الاقتصاد بشكل أكبر، في ظل دعم التعاون مع السعودية والإمارات والكويت، والتي تبرز عبر مشاريع ضخمة تتطلب تمويلات وسيولة كبيرة، وهو ما دفع القطاع المصرفي العماني للبحث عن فرص وطرق للمنافسة على تلك التمويلات الكبرى مثل باقي الدول.

وأوضح أن خلق كيانات كبرى بالقطاع المصرفي في سلطنة عُمان يتيح فرصاً أكبر للمنافسة وتوفير سيولة مرتفعة للمنافسة على تمويل تلك المشاريع الضخمة.