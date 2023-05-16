"توبكس" الياباني يغلق عند ذروة 33 عاما وأسهم الرقائق تتبع مكاسب ناسداك

أغلق المؤشر توبكس الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً اليوم الثلاثاء، بعد أن أبدت الشركات توقعات قوية خلال موسم النتائج، واقتفت أسهم الشركات المرتبطة بتصنيع الرقائق أثر المكاسب التي حققها المؤشر ناسداك في ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في بورصة طوكيو 0.58% ليغلق عند 2127.18 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 1990.

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كما وسع المؤشر نيكاي مكاسبه وارتفع 0.73% إلى 29842.99 نقطة، مسجلا أعلى مستوى عند الإغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو "غير المستثمرون، في الداخل والخارج، نظرتهم للأسهم اليابانية، إذ صارت توقعاتهم قوية بشكل عام، بينما تحاول الشركات تحسين مؤشرات أسهمها".

واقتفت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بتصنيع الرقائق إثر مكاسب أسهم أشباه الموصلات الأميركية التي عززت المؤشر ناسداك.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز جلسة الاثنين بمكاسب متواضعة بينما ارتفع المؤشر ناسداك 0.66%.

وتصدر منتجو مستلزمات تصنيع الرقائق المكاسب في السوق اليابانية، إذ قفز سهم شركة طوكيو إلكترون 4.23% وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 5.52%.

وصعد سهم ريكروت هولدنجز 3.46 ليدعم المؤشر توبكس حتى بعد أن أعلنت وكالة التوظيف عن انخفاض في أرباحها السنوية.

وارتفعت أسهم قطاع المرافق 1.46 لتتصدر المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وزادت أسهم شركات الأدوية 1.28%.