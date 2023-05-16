"وقت اللياقة" توزع 6.4% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من 2023

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2023، بإجمالي 33.53 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 52.38 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.64 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.4%.

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وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 21 مايو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أن التوزيع في 31 مايو 2023م.