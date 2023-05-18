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باعظيم التجارية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "باعظيم التجارية" لـ8.94 مليون ريال في الربع الأول

بنسبة 0.59% على أساس سنوي إلى 8.94 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح "باعظيم التجارية" بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة المنتهية في 31 من مارس/آيار 2023 بنسبة 0.59% على أساس سنوي لتصل إلى 8.94 مليون ريال سعودي مقابل 8.89 مليون ريال، خلال الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح 108.56% من 4.28 مليون ريال.

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وأرجحت الشركة سبب النمو في الأرباح على أساس سنوي إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 1.35% خلال نفس الفترة لتصل إلى 75.44 مليون ريال.

أما السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح على أساس ربع سنوي، فأشارت "باعظيم التجارية" إلى أنها نتيجة ارتفاع المبيعات بدعم من موسم شهر رمضان المبارك.

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