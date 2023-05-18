استقرار أسعار الذهب مع هيمنة محادثات سقف الدين الأميركي على الأسواق

تحركت أسعار الذهب تحركاً طفيفاً اليوم الخميس، بعدما‭‭ ‬‬أضعف ارتفاع الدولار وزيادة التفاؤل تجاه المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأميركي من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1% إلى 1982.60 دولار.

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وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في جلسة التداول السابقة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وقال محلل المعادن في شركة ماركس للخدمات المالية، إدوارد مير، إن الذهب قد يظل في نطاق يتراوح من 1965 إلى 2020 دولارا خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الاتجاه العام يظل ضعيفا إلى حد ما، إذ من المرجح أيضاً أن يؤدي التفاؤل المتزايد تجاه أزمة سقف الدين إلى زيادة الضغط على السبائك.

وأضاف أن العديد من أرقام الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة جاءت أقوى مما كان متوقعا وهذا يؤدي إلى تصورات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يتوقف على الأرجح عن رفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

وتابع أن شبح ارتفاع أسعار الفائدة ينذر بانعكاس سلبي على الذهب.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري أمس الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريباً لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف كارثي عن السداد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.63 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين 0.3% إلى 1065.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1488.21 دولار.