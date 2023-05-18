اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت مناسبة (أ ب)
وسطاء في بورصة نيويورك (أ ف)
الأسواق العالمية

خسائر "سيسكو" تقود الأسهم الأميركية إلى انخفاض

الخسائر غطت على التفاؤل بتجنب التخلف عن السداد

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأ المؤشر "داو جونز" التعاملات في "وول ستريت" اليوم الخميس، على انخفاض، متأثراً بتراجع أسهم "سيسكو" جراء تباطؤ الطلب على منتجاتها، مما غطى على توقعات "وول مارت" السنوية القوية والتفاؤل إزاء اتفاق محتمل لتجنب التخلف عن سداد الديون.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 46.21 نقطة أو 0.14% إلى 33374.56 نقطة.

استقرار أسعار الذهب مع هيمنة محادثات سقف الدين الأميركي على الأسواق أسواق المال سعر الذهب استقرار أسعار الذهب مع هيمنة محادثات سقف الدين الأميركي على الأسواق
مادة اعلانية

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز" 500 بواقع 1.09 نقطة أو 0.03% إلى 4157.68، في حين ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 13.30 نقطة أو 0.11% إلى 12513.87 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط