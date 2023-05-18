خسائر "سيسكو" تقود الأسهم الأميركية إلى انخفاض

بدأ المؤشر "داو جونز" التعاملات في "وول ستريت" اليوم الخميس، على انخفاض، متأثراً بتراجع أسهم "سيسكو" جراء تباطؤ الطلب على منتجاتها، مما غطى على توقعات "وول مارت" السنوية القوية والتفاؤل إزاء اتفاق محتمل لتجنب التخلف عن سداد الديون.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 46.21 نقطة أو 0.14% إلى 33374.56 نقطة.

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وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز" 500 بواقع 1.09 نقطة أو 0.03% إلى 4157.68، في حين ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 13.30 نقطة أو 0.11% إلى 12513.87 نقطة.