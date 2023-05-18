"نيكاي" الياباني يصعد للجلسة السادسة ويغلق عند أعلى مستوى في 20 شهراً

ارتفع المؤشر "نيكاي" الياباني للجلسة السادسة على التوالي وسجل أعلى مستوى في 20 شهراً اليوم الخميس، فيما رحب المستثمرون بخطط للاستثمار في صناعة الرقائق وبيانات تجارية جيدة في أبريل/نيسان.

وقفز المؤشر "نيكاي" 1.6% ليغلق عند 30573.93، محققا أيضا أكبر مكاسب يومية منذ 22 مارس/آذار.

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وصعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.14% إلى 2157.85، وهو أعلى مستوى في 33 عاما، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 2.6% في أبريل/نيسان عنها قبل عام، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وقال محللون في آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "على الرغم من تباطؤ الصادرات عن الشهر السابق، فإن هذه النتيجة لا تزال جيدة نسبيا مقارنة بدول شمال شرق آسيا الأخرى".

وأضافوا "نتائج التجارة في أبريل تدعم وجهة نظرنا بأن الاقتصاد الياباني سيبقى على طريق الانتعاش".

كما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب اجتماع مع مديرين تنفيذيين في قطاع الرقائق إنه يتوقع أن يستثمر صانعو الرقائق في بلده.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 5.45% وقفز سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 7.99%، مقدما أكبر دفعة للمؤشر "نيكاي".

كما صعد سهم مجموعة "سوني" 6.4% إلى أعلى مستوى في 16 شهرا.

وسجلت شركات الطاقة أكبر الخسائر، إذ واصلت انخفاضها منذ أمس الأربعاء فيما تواجه ارتفاع أسعار الوقود الذي يضغط على هوامش الربح.

ووافقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على زيادات في أسعار الكهرباء، لكن الخطوة استغرقت منها شهورا.

وتراجع سهم "طوكيو للطاقة الكهربائية" نحو 4.75%.