مجلس إدارة " شبكة المعرفة " يوصي بتوزيع 5% أرباحا نقدية عن عام

أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي "نولجنت" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% عن السنة المالية 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 1.75 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 3.5 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال لكل سهم.

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وأشارت إلى أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

وذكرت أن تاريخ التوزيع سيتم إعلانه لاحقا، وحثت المساهمين على ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم مباشرة.