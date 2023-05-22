اكتتاب "مرنة" السعودية.. تحديد سعر الطرح النهائي بـ14.6 ريال للسهم

أعلنت شركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة "المرابحة المرنة للتمويل" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 14.60 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نسبة تغطية الاكتتاب للفئات المشاركة بلغت 401% من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وأضافت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستبدأ مرحلة اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم الأحد 28 مايو 2023م وتنتهي يوم الاثنين 29 مايو 2023م، وسيتم تخصيص 2.14 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من شريحة المستثمرين الأفراد كحد أقصى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البلاد المالية بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي بنك البلاد، بنك الرياض، بنك الراجحي، مصرف الإنماء كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد.