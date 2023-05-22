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خبراء: توقعات بارتفاع أسعار الذهب لتتجاوز الـ 2000 دولار للأونصة في 2023
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سعر الذهب

الذهب يتراجع مع استقرار الدولار وترقب مفاوضات سقف الدين الأميركي

مع ترقب مفاوضات "سقف الدين" الأميركي

نيويورك - رويترز
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع استقرار الدولار، لكن المناقشات المطولة حول رفع سقف الدين الأميركي وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة حدت من تكبد المعدن الأصفر مزيداً من الخسائر.

وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1971.79 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1975.00 دولار للأوقية.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب أعلى سعراً بالنسبة للمشترين في الخارج.

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وسيجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، لبحث رفع سقف الدين، وتتجه الأنظار إلى هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل لتلك الأزمة بعد توقف المفاوضات يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار الذهب 1% يوم الجمعة بعدما قال رئيس الاحتياطي الاتحادي إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة وسط حالة من الضبابية تحيط بتأثير كل من الزيادات السابقة وأحدث أزمة في القطاع المصرفي مع حقيقة أن التضخم أظهر أنه من الصعب السيطرة عليه.

وتصبح السبائك التي لا تدر عائداً أقل جاذبية في سوق تشهد أسعار فائدة مرتفعة.

ووفقاً للمحلل وانج تاو من "رويترز"، قد يتجاوز الذهب حد 1985 دولاراً، ويصعد إلى نطاق يتراوح بين 1992 و2003 دولارات قبل أن يتراجع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.62 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.4% إلى 1058.62 دولار وخسر البلاديوم 0.5% مسجلاص 1505.56 دولار.

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