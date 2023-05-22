وول ستريت
وول ستريت تفتح على استقرار مع ترقب مستجدات محادثات سقف الدين
أسهم "ميكرون" تهبط بعد حظر الصين رقائق الذاكرة الخاصة بها
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استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات اليوم الاثنين على استقرار مع انتظار الأسواق المستجدات المتعلقة بمحادثات المشرعين بخصوص رفع سقف الديون الأميركية، في حين تراجعت أسهم "ميكرون" بعد حظر الصين رقائق الذاكرة الخاصة بها.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 18.09 نقطة أو 0.05% إلى 33408.54 نقطة.
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كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.20 نقطة أو 0.03% إلى 4190.78 نقطة، وفق رويترز.
غير أن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع 6.54 نقطة أو 0.05% إلى 12664.44 نقطة.
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