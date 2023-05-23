تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط "جوليوس باير"

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء متأثرة بهبوط سهم مدير الثروات السويسري جوليوس باير بعد نتائج ضعيفة، في حين ينتظر المستثمرون بيانات عن نشاط الأعمال في منطقة اليورو للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، وقاد قطاع السفر والترفيه وشركات الخدمات المالية الخسائر.

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وهوى سهم جوليوس باير 7.6% بعدما أعلن البنك السويسري عن ارتفاع متواضع في الأصول الخاضعة لإدارته وتدفقات الأموال في الأشهر الأربعة الأولى من العام، فيما وصفها بفترة صعبة لمديري الثروات، وفق رويترز.

وفي بريطانيا، ارتفع سهم بي.تي غروب 0.4% مع زيادة الملياردير باتريك دراحي حصته في مجموعة الاتصالات إلى 24.5%، لكنه أكد أنه لا ينوي القيام باستحواذ كامل.

وهبط سهم مجموعة فيفيندي الإعلامية الفرنسية 6.1% إلى قاع مؤشر باريس الرئيسي كاك 40.