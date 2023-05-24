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"الأهلي كابيتال" السعودية تستثمر 144 مليون دولار في شركة كورية
"SK On" تستعد لطرح عام أولي
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تعتزم شركة "SK On" الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات، جمع 944 مليون دولار من المستثمرين استعدادًا لطرح عام أولي، حيث سيضخ كونسورتيوم تابع لشركة "MBK" نحو 800 مليون دولار.
وستستثمر شركة "الأهلي كابيتال" السعودية 144 مليون دولار.
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وبشكل منفصل ستقترض "SK On" نحو 1.5 مليار دولار من شركتي "هوينداي موتور" و"KIA".
ويضيف التمويل الأخير إلى 3.2 تريليون وون (2.43 مليار دولار) التي حصلت عليها "SK On" من الشركة الأم "SK Innovation" ومستثمرين آخرين.
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