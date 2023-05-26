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مصنع جمجوم فارما
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سوق السعودية

اكتتاب "جمجوم فارما".. تحديد سعر الطرح النهائي عند 60 ريالاً للسهم

انطلاق اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء 30 مايو

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما"، يوم الخميس، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي.

وبحسب بيان للشركة، فإن السعر النهائي للطرح تحدد عند 60 ريالاً للسهم، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار) عند الإدراج.

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ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب 84.6 مليار ريال (22.6 مليار دولار) وانتهت بتغطية بلغت 67.2 مرة (أي 88.8 مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمرين الرئيسيين).

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وستكون فترة اكتتاب الأفراد لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023م، وتنتهي يوم الخميس الموافق 01 يونيو 2023م.

كانت شركة "جمجوم فارما" قد وقعت تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة "المستثمران الرئيسيان"، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي نحو 5.167 مليون سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح.

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