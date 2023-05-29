أسهم أوروبا تصعد بفضل تفاؤل حيال التوصل لاتفاق سقف الدين الأميركي
مؤشر ستوكس لمنطقة اليورو يرتفع 0.4%
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، إذ وجد المستثمرون مؤشرات إيجابية من اتفاق مبدئي توصل إليه نواب أميركيون بشأن رفع سقف الدين وتجنب العجز عن السداد.
وصعد المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.4% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش وجاء قطاع البنوك في التكتل من بين أبرز الرابحين. وأحجام التداول محدودة بسبب إغلاق أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية.
وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إلى اتفاق للميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقضي بتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وقال إن الاتفاق أصبح جاهزا لطرحه على الكونغرس للتصويت، وفق رويترز.
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