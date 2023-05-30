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سوق السعودية

اكتتاب "المطاحن الأولى".. تحديد سعر الطرح النهائي عند 60 ريالاً للسهم

تغطية طرح المؤسسات 68.9 مرة وانطلاق اكتتاب الأفراد 6 يونيو

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الأهلي المالية السعودية، بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الأولى عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت 68.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وحددت الشركة سعر الطرح النهائي بـ 60 ريالا للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ عند الإدراج 3.33 مليار ريال (888 مليون دولار).

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وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر 68.818 مليار ريال (18.351 مليار دولار).

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وستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، وستستمر حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023.

وخصصت "المطاحن الأولى" عدد 1.665 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

ويبلغ إجمالي حجم الطرح 999 مليون ريال (266 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرة 30% من إجمالي رأس المال المُصدر للشركة.

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