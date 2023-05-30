التفاؤل في قطاع "الرقائق" يقود "نيكاي" إلى الارتفاع لليوم الرابع

أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل إزاء نمو الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

وقفز سهم "أدفانتست كورب" 2.38% لتصل مكاسبه خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 29% وسط توقعات بأن تقود شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق طفرة للذكاء الاصطناعي مع عميلها "إنفيديا كورب".

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وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 0.71%، ما أدى لتراجع أسهم شركات النقل الجوي، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط، وفق وكالة "رويترز".

وعكس المؤشر "نيكاي" خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.3% عند 31328.16 نقطة. ولامس المؤشر أمس الإثنين 31560.43 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يوليو/تموز من عام 1990.

أما المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً فهبط 0.07% إلى 2159.22 نقطة.

وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة على المؤشر "نيكاي"، الذي سجلت أسهمه القيادية أداء فاق السوق بشكل عام وسط تدفقات أموال ساخنة من الخارج.

ومن بين 33 مؤشراً تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، كان المؤشر الفرعي لصناعة الحديد والصلب هو الرابح الأكبر بارتفاع 1.45%، فيما كان المؤشر الفرعي لشركات التأمين الخاسر الأكبر بتراجع 1.37%.