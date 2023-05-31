الليرة التركية
الليرة التركية تتداول بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار
الليرة تتراجع أكثر من 9% منذ بداية العام
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جرى تداول الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض، بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى 20.65 للدولار في وقت مبكر من اليوم الأربعاء وسط شح في السيولة، لتواصل خسائرها بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة ليدخل حكمه عقده الثالث.
وتراجعت الليرة إلى 20.62 للدولار بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش لتبقى أقل بنحو 1% عن مستواها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء عندما سجلت 20.42 للدولار. وتراجعت قيمة الليرة بالفعل عن منتصف مايو/أيار على خلفية اتجاه السياسات الاقتصادية بعد الجولة الأولى من الانتخابات.
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وهوت الليرة أكثر من 9% منذ بداية العام وخسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدار عقد، مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات التضخم المرتفع.
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