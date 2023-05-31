تراجع معظم بورصات الخليج بفعل انخفاض أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وبيانات اقتصادية صينية أضعف من المتوقع، قبل تصويت حاسم في واشنطن على اتفاق بشأن سقف الديون.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة، وهي خطوة حاسمة لتجنب تعثر محتمل يهدد استقرار الاقتصاد، وقد يحدث خلال أيام إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

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وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية أكثر من 1% مع هبوط سهم مصرف الراجحي 1.3% وسهم بنك الرياض 2.8%.

وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "إكس.إس دوت كوم"، إن سوق الأسهم السعودية سجلت خسائر مع تقييم المستثمرين تأثير نشاط الصناعات التحويلية الصيني، الذي جاء أضعف من المتوقع، على الاقتصاد المحلي. وأضاف "يمكن أن يظل المؤشر الرئيسي منكشفاً على التطورات في أسواق الطاقة"، وفق وكالة "رويترز".

وانكمش نشاط التصنيع في الصين بشكل أسرع من المتوقع في مايو/أيار بسبب ضعف الطلب.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على انخفاض 0.8%.

وتراجع المؤشر القطري 1.8%، مسجلاً أداء أضعف مقارنة بالمنطقة، مع هبوط معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم صناعات قطر للبتروكيماويات الذي نزل 4.4%.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، أكثر من 2%، بفعل قوة الدولار، بينما أثارت البيانات الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط، مخاوف حيال الطلب. لكن مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي خالف الاتجاه العام ليغلق على ارتفاع 0.3%.