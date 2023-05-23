أسواق الخليج تخالف بوصلة النفط وتغلق على هبوط.. والأسهم السعودية تتراجع 0.5%

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية منخفضة اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسواق العالمية مع تأثر المعنويات بتقلبات أسعار الطاقة وأزمة سقف الدين العام بالولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط -وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج- في تعاملات متقلبة وسط تفاؤل بتفادي الحكومة الأميركية التخلف عن السداد وتوقعات بشح في أسواق الطاقة وتحذير من وزير الطاقة السعودي للمضاربين أثار توقعات بأن يقرر تحالف "أوبك+" فرض مزيد من تخفيضات الإنتاج لدعم السوق.

مادة اعلانية

وارتفع خام برنت 89 سنتا أو 1.2% إلى 76.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:18 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

وقال غابي دحدوح من كابيكس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن أسواق الأسهم الخليجية تفاعلت مع التطورات والمخاطر على الساحتين العالمية والمحلية مع استمرار تأثر معنويات المتعاملين بعدم التيقن بشأن سقف اقتراض الحكومة الأميركية وأسعار الطاقة.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 0.5% مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع هبوط جميع أسهم المؤسسات المالية تقريبا بما في ذلك أسهم بنك الرياض ومصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، إذ تراجعا 3.4% و0.5% على التوالي.

وهبط سهم مجموعة عبد المحسن الحكير 1.8% بعدما زادت خسائرها الفصلية إلى 34.34 مليون ريال (9.16 مليون دولار) مع هبوط الإيرادات من جميع القطاعات تقريبا.

وأغلق المؤشر في سوق دبي منخفضا 0.5% مع تراجع أسهم الشركات العقارية والبنوك إذ هبط سهم إعمار العقارية 2.2% وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي أكثر من 1%.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي 0.4% بفعل تراجع أسهم بنك أبوظبي الأول 1.2% ومجموعة ألفا ظبي 3%.

وانخفضت الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي ليخسر المؤشر 0.3% مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4% وبنك قطر الوطني 1.1%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1% بقيادة سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية الذي ارتفع 1.5% وسهم النساجون الشرقيون الذي ارتفع 4.7%.