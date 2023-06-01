رويترز: شركة المطاحن الثالثة السعودية تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2024

قال مصدران مطلعان إن شركة المطاحن الثالثة السعودية تخطط لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي العام المقبل، وإنها دعت بنوكاً للاضطلاع بأدوار في الطرح.

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأنه لم يتم إعلان الأمر بعد أن شركة المطاحن الثالثة، التي تدير مطاحن الدقيق في منطقة خميس مشيط والجوف والجموم، عينت بنك مويلس إند كو مستشارا.

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ولم ترد المطاحن الثالثة ولا مويلس حتى الآن على طلب للتعليق.

وأشار أحد المصدرين إلى أن الشركة تستهدف إجراء الطرح في الربع الأول من 2024.

والمطاحن الثالثة واحدة من عدة شركات مطاحن خضعت لعملية خصخصة في المملكة، إذ باعتها المؤسسة العامة للحبوب السعودية عام 2020 إلى كونسورتيوم يضم الغرير للاستثمار ومجموعة الراجحي القابضة ومسافي مقابل 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

وبهذا تكون هذ الشركة هي الثانية بين شركات المطاحن في المملكة التي تسعى لإدراج أسهمها.

وأعلنت شركة المطاحن الأولى يوم الثلاثاء تسعير الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي في ظل طلب قوي.

وحددت سعر السهم عند 60 ريالا، مما يجعل القيمة السوقية للشركة عند 3.33 مليار ريال. وتبلغ قيمة الطرح 999 مليون ريال ويشمل 30% من الأنشطة.

ووفقا لبيانات ديلوجيك فقد جمعت شركات بالمنطقة 21.9 مليار دولار من خلال اكتتابات عامة أولية العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا برمتها.