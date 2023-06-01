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ناقلة تابعة لشركة أدنوك للإمداد
ناقلة تابعة لشركة أدنوك للإمداد
سوق أبوظبي

سهم "أدنوك للإمداد" يقفز 49% في أولى تداولاته بسوق أبوظبي

بلغ سعر الطرح 2.01 درهم

دبي - العربية.نت
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قفز سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 49% إلى 2.91 درهم مع إدراج السهم وبدء تداوله في سوق أبوظبي المالي، اليوم الخميس.

وبلغ سعر الطرح 2.01 درهم.

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كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، قد أعلنت عن استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام الأولي لوحدتها التابعة "أدنوك للإمداد والخدمات" المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

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وحقق الطرح عائدات بنحو 2.8 مليار درهم، بعد أن تم الاكتتاب بنسبة 19% من رأس المال، بسعر نهائي عند2.01 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

وشهد طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" طلباً قويا فاق 460 مليار درهم، متجاوزاً القيمة المستهدفة 163 مرة. وحقق أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

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