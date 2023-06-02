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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد وسط تفاؤل بإقرار تشريع سقف الدين الأميركي

مؤشر العقارات الأوروبي يصعد 1.9%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، تقودها أسهم شركات التعدين والعقارات، إذ تنفس المستثمرون الصعداء بعد موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون سقف الدين ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز.

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ووافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس على مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي ويدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، لتتجنب الولايات المتحدة بذلك ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ارتفاع أسعار النفط مع إقرار "الكونغرس" الأميركي تشريع سقف الدين طاقة أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط مع إقرار "الكونغرس" الأميركي تشريع سقف الدين

وصعد مؤشر العقارات الأوروبي أيضا 1.9% إذ واصلت عوائد السندات الحكومية انخفاضها وسط مؤشرات على أن ضغوط الأسعار تتراجع أسرع من المتوقع في منطقة اليورو.

وزادت أسهم شركتي بوما وأديداس الألمانيتين لصناعة الملابس الرياضية 3.9% و3.2% على الترتيب بعدما رفعت متاجر لولوليمون أثليتيكا الأميركية توقعاتها للمبيعات السنوية والأرباح.

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