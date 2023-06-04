"البابطين" توزع 5% أرباحاً نقدية عن عام 2022

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات في اجتماعها مساء يوم الخميس1 يونيو 2023 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 21.315 مليون ريال عن العام الماضي 2022.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن نصيب السهم من التوزيع 0.5 ريال وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وذكرت الشركة في بيان منفصل أن صرف الأرباح عن فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م سـوف تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجاري، علما بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.