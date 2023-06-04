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شعار مجموعة علي بابا (رويترز)
الأسواق العالمية

%8 ارتفاع القيمة السوقية لشركات الإنترنت الصينية المدرجة

خلال الربع الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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أظهر تقرير صادر في الصين ارتفاع القيمة السوقية لشركات الإنترنت الصينية المدرجة بشكل مطرد خلال الربع الأول من عام 2023، بنحو 7.8% عن نهاية عام 2022، وذلك على خلفية استقرار السياسات المحلية وانتعاش الاقتصاد.

وحتى نهاية مارس/آذار الماضي، بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركات الإنترنت الصينية المدرجة 11.1 تريليون يوان (حوالي 1.56 تريليون دولار أميركي)، بزيادة 7.8% عن نهاية عام 2022، بحسب "الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

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ومن حيث القيمة السوقية، يحتل عمالقة التكنولوجيا "تينسنت" و"علي بابا" و"ميتوان" المراكز الثلاثة الأولى، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

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