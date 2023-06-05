اكتتاب "الموارد للقوى البشرية".. تغطية حصة الأفراد 1644.9%

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الموارد للقوى البشرية السعودية، عن إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرين الأفراد وتخصيص سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 2.85358% على أساس تناسبي.

وطرحت الشركة 4.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% لشريحة المستثمرين الأفراد.

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وكانت فترة اكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023م، وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 450 ألف سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 64 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد الأفراد المشاركين في الاكتتاب 245.786 مشترك، بنسبة تغطية 1644.93%، وبقمية طلبات إجمالية 473.7 مليون ريال.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023م.